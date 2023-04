Medo do caso Daniella Perez se repetir faz atriz denunciar assédio nos bastidores de Travessia

Uma atriz da novela “Travessia”, assinada por Glória Perez, decidiu denunciar o assédio que afirma estar sofrendo nos bastidores do folhetim das 21 horas, da TV Globo. Com medo do que aconteceu com a atriz Daniella Perez em 1992 se repetir, ela procurou Raul Gazolla, viúvo de Dani que também atua em “Travessia”, para pedir um conselho.

O caso foi revelado pelo próprio ator Raul Gazolla, em entrevista ao podcast Jerusa Defende. Ele contou que foi procurado por uma colega de trabalho dizendo ter sido assediada por trás das câmeras da novela. A atriz, no entanto, não teve seu nome exposto por Gazolla.

“Se você está no seu trabalho e for assediada, se alguém começar a te incomodar, se alguém começar a te seguir, alerte alguém, tome providências. Para que você não caia na armadilha de um psicopata”, orientou Raul ao iniciar o assunto.

Na sequência, ele deu detalhes do que está acontecendo em “Travessia”. “Na novela em que eu estou agora, uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim: ‘Raul, aconteceu isso comigo. Eu falei assim: ‘E você contou para alguém?’ e ela falou: ‘Não, estou contando para você porque eu sei que a Dani passou por isso e eu estou com medo'”, revelou o ator.

“Alerta que fica”, diz Raul Gazolla

Ele então foi bem direto e disse para a colega denunciar imediatamente. “‘Olha só, você vá na direção da novela e conte’ e ela falou: ‘Não, mas é porque não aconteceu nada’. Não aconteceu, mas também não tinha acontecido com a Dani. Então vá na direção e conte”, narrou ele, sobre a conversa com a atriz.