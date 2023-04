Governador repassa ajuda para 19 municípios em emergência

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), oficializará esta tarde o repasse de ajuda no valor de R$ 150 mil para cada um dos 19 municípios que tiveram reconhecido o estado de emergência diante dos estragos provocados pelo volume atípico de chuvas no verão. Outras cidades receberão o apoio tão logo seja concluído o trâmite para o reconhecimento da situação pela Defesa Civil.

Os municípios já reconhecidos na esfera estadual são Jardim, Miranda, Antônio João, Rio Verde, Água Clara, Ponta Porã, Nioaque, Vicentina, São Gabriel D’Oeste, Bataguassu, Bela Vista, Amambai, Corguinho, Naviraí, Juti, Caracol, Deodápolis, Tacuru e Paranhos.

Há ainda outras prefeituras que buscaram apoio do Governo Federal e outras que fizeram o decreto apenas no âmbito local, uma vez que os estragos foram reduzidos. A grande preocupação é com a condição das estradas, que ficaram muito danificadas e prejudicaram o transporte de produtos e da safra da soja, colhida principalmente em março, e dos alunos. O recurso repassado é exatamente para a aquisição de combustível para o maquinário utilizado na recuperação das vias.

Algumas cidades ficaram mais prejudicadas e já receberam apoio com maquinário antes mesmo do reconhecimento da emergência, como é o caso de Bonito. O trâmite para o reconhecimento começa com um laudo apontando os problemas verificados com a chuva, depois a prefeitura decreta a situação de emergência. Caso busque o reconhecimento na esfera estadual, a Coordenadoria da Defesa Civil vai conferir a situação. Poucos municípios recorreram à esfera federal, como é o caso de Miranda e Ponta Porã.