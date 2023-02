CURSOS PROFISSIONALIZANTES FORAM REALIZADOS EM ITAQUIRAÍ

A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Coordenadoria da Mulher e Sec. de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaquiraí, Sindicato Patronal de Naviraí e Senar/MS, concluíram com êxito quatro cursos profissionalizantes no segundo mês do ano.

A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice, Dr. Bruno, tem incentivado e investido na capacitação das pessoas através de cursos na zona urbana e rural, dando oportunidade para todos. Cerca de 40 alunos concluíram os cursos de oratória, processamento de tomates, processamento de carne de frango e eletricista rural predial de pequenos reparos.

“Estamos preparando a nossa gente para mercado de trabalho, temos compromisso com a qualificação profissional da população. Hoje o mercado é muito competitivo e, precisamos a cada nova oportunidade, aproveita-las”, pontuou o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.