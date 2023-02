Embargos da China sobre exportação da carne afeta três frigoríficos de MS

Após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar, nesta semana, o primeiro caso da doença conhecida como “mal da vaca louca” no Brasil, o autoembargo da China suspende a exportação, algo que afeta três frigoríficos em Mato Grosso do Sul.

Conforme explicado pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Frios e Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul (Sicadems), Sérgio Capuci, os únicos frigoríficos do Estado que exportam para a China são: Naturafrig, em Rochedo; FrigoSul, em Aparecida do Taboado; e Agroindustrial, em Iguatemi.

Ele destaca que ainda é cedo para mensurar os prejuízos em razão do embargo, mas já afirma que eles surgirão sim e em escala nacional.

Devem ser mais prejudicados diretamente prejudicados os estados de São Paulo e Mato Grosso, por serem os que possuem o maior número de frigoríficos habilitados nesse ramo de comercialização.