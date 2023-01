Propaganda partidária começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (24) a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão. O partido que abre as veiculações de 2023 é o PSDB, que tem direito a 10 minutos por semestre, com um total de 20 inserções de 30 segundos cada uma, que serão veiculadas até 28 de janeiro.

Em março, mais quatro agremiações começarão a exibir as respectivas propagandas. A partir do dia 7, será a vez do Republicanos, com 20 minutos por semestre (40 inserções de 30 segundos), seguido pelo PSOL, que terá direito a 10 minutos por semestre (20 inserções de 30 segundos), a partir do dia 9.

Inserções em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, o Republicanos abre a série de propagandas partidárias no Estado. O partido terá dois dias seguidos para expôr os trabalhos dos parlamentares eleitos e pautas partidárias.

Então, são três períodos para transmissão das inserções. Na primeira hora, a propaganda poderá ir das 19h30 às 20h30.

Enquanto na segunda hora vai das 20h30 às 21h30 e depois a terceira hora tem inserções das 21h30 às 22h30.