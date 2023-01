CARTÃO ALIMENTAÇÃO TEM AUMENTO EM ITAQUIRAÍ

Tem mais dinheiro chegando à mão do cidadão. A administração municipal liderada pelo prefeito Thalles Tomazelli e pelo vice, Dr. Bruno, tem buscado atender todos os anseios dos itaquiraienses no sentido de melhorar os serviços prestados em saúde, educação, obras e etc. A valorização dos colaboradores municipais não tem sido diferente, há poucos dias, Thalles anunciou um reajuste de 10% (dez por cento), nos vencimentos dos servidores municipais e, agora, está concedendo um aumento de R$ 50,00 (cinquenta reais) no cartão alimentação do cada servidor que recebe o benefício.