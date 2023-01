CAPELA EM ESCOLA DE CAMPO GRANDE

Ao lado esquerdo, onde uma enorme quadra de esportes primeiro chama a atenção, está a porta entreaberta. Alguns passos e, à primeira vista, a capela já dimensiona para algo impressionante: arquitetura religiosa impecável, pintura em alto-relevo e diferentes santos no altar. “Escondida” dentro do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no Centro de Campo Grande, o santuário tem 81 anos e é o sonho de muitas noivas.

A Imprensa inicia uma série, onde mostrará as igrejas consideradas mais bonitas da cidade, com suas histórias, curiosidades e arquitetura. A primeira delas é a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, na escola que leva o mesmo nome e ocupa toda a quadra no cruzamento da avenida Mato Grosso com a rua Pedro Celestino, pegando a ruas Antônio Maria Coelho e Padre João Crippa.

Tudo começa em 1931, quando o internato é inaugurado e somente meninas estudam ali, enquanto meninos estudam no colégio Dom Bosco, que fica nas proximidades. Anos depois, no mesmo endereço, inicia-se a construção da capela. Para a pintura, toda em alto-relevo, chegava o italiano Mariscalch e sua equipe à capital sul-mato-grossense. Instalados na própria escola, começam o trabalho em 1942 e o terminam após dois anos.

Italiano ficou 2 anos pintando capela

“A capela inaugurou no dia 24 de maio de 1944. Éramos 54 alunas e ainda tem gente viva por aí, igual eu. Até hoje me emociono ao entrar na igreja e lembrar da primeira eucaristia. Sempre digo que ali foi o desabrochar mais forte da minha vocação. Mas antes, quando estavam construindo e eu era aluna, via os andaimes altos e ninguém podia entrar. Só ficava vendo um pouco a pintura contemporânea, feita pelo profissional de Firenze, com inspirações direto da Itália”, afirmou a irmã Maria Nilda Cavalcante Rangel, de 88 anos.