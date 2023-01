Prefeito Paulo Franjotti foi recebido pelo governador Reedel, em Campo Grande

O prefeito Paulo Franjotti, esteve em uma reunião com o Governador Eduardo Riedel, no último dia 10, juntamente com o Vice-Governador Barbosinha e secretários, a reunião contou com a presença dos 14 prefeitos da região sul do Estado, todos participantes do Consórcio Conisul, também fizeram parte da reunião, os técnicos e colaboradores do CONISUL.

A reunião teve por objetivo apresentar os trabalhos realizados nos 14 municípios que compõe o Consórcio, o projeto foi realizado em parceria com a ITAIPU BINACIONAL, e Governadoria do Estado de Mato Grosso do Sul, projeto esse voltado a Conservação em Microbacias, Adequação de Estradas e Terraceamento e Educação Ambiental, bem como apresentar novos convênios, levando em conta que essas parcerias foram um sucesso em sua execução.

Ao termino da reunião, Paulo agradece ao Consórcio e todos os envolvidos, pela parceria na execução dos serviços realizados no Município de Japorã, e encerra dizendo, “estou muito contente e esperançoso com o novo Governo, inicio o ano de 2023 com a Expectativa de grandes parcerias e realizações para o município de Japorã, junto ao Governo do Estado”.

Fotos: CONISUL – Fonte: Prefeitura de Japorã