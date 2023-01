IGUATEMI TEVE POPULAÇÃO REDUZIDA EM 12 ANOS

O IBGE anunciou a sua prévia do Censo 2022 no final do mês e nela a constatação de que Iguatemi é o único município do Cone Sul de Mato Grosso do Sul a diminuir o seu número de habitantes nos últimos 12 anos. Iguatemi ainda integue.

No Censo de 2010, Iguatemi contava com 14.875 habitantes. A estimativa do IBGE para 2021 foi de 16.273 habitantes. A prévia informada pelo IBGE apontou uma população de 13.808 pessoas, segundo o Censo 2022.

Dos sete municípios que integram a região Cone Sul, o único a perder população entre os dois censos é Iguatemi. O IBGE informou que 100% dos domicílios do município foram visitados.

Dois municípios da região tiveram números de habitantes maiores do que a estimativa de 2021: Mundo Novo (18.738) e Juti (6.988). Os demais – Eldorado, Japorã, Itaquiraí e Naviraí – apresentaram resultados menores do que a estimativa, mas maiores do que o Censo 2010 (confira na tabela).

Se o raio de observação se estender para todos os integrantes do Consórcio Conisul (14 municípios), apenas Coronel Sapucaia faz companhia a Iguatemi na perda de habitantes em relação a 2010 (de 14.064 para 13.288).

Jandaia Caetano/Tv Sobrinho