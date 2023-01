REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA ESTÁ NA FASE FINAL

A prefeitura de Itaquiraí está investindo mais de R$ 3 milhões de recursos próprios do município nas obras de ampliação, reforma e revitalização da Escola Municipal Jardim Primavera. A unidade escolar contará com seis novas salas de aula, passarela de acesso, dois banheiros, uma sala multiuso, nova fachada e estacionamento. A reforma consiste na substituição da cobertura e parte do piso, revitalização e reparos em toda estrutura já existente.

Ao lado, a quadra municipal também foi beneficiada e recebeu nova pintura, restauração de toda infraestrutura, redes de proteção e pintura na cobertura deixando o local apto para ser utilizado pelos esportistas do município.

Conforme a secretária Silvia Freire: “A estrutura da escola foi requalificada e ampliada, ou seja, vamos desafogar algumas salas e ao mesmo tempo comportar todas as crianças que irão cursar o ensino fundamental, possibilitando melhores condições de trabalho aos profissionais e efetivando a qualidade de ensino. É um sonho aguardado por todos nós e que agora na gestão do prefeito Thalles, está se tornado realidade”, observou Silvia.

De acordo com o prefeito Thalles Tomazelli: “Os investimentos na educação serão constantes. Nos dois primeiros anos fizemos investimentos inéditos e continuaremos investindo para que os nossos estudantes tenham um ambiente e uma aprendizagem de muita qualidade. Estamos muito felizes com mais esta grande obra” comentou Thalles.