AVANÇOS CONSIDERÁVEIS NA SAÚDE DE ITAQUIRAÍ

A Prefeitura de Itaquiraí está colocando em prática programas e desenvolvendo ações para melhorar ainda mais a qualidade da saúde pública. Os atendimentos que antes eram até às 13h passaram a ser em período integral, garantindo o acesso a todas às pessoas. Contração de novos médicos e a reforma dos Postos de Saúde do G.A e MST na região mais distante da sede do município fazem parte de um novo tempo na saúde do municipal.

O planejamento da secretaria de saúde foi elaborado minuciosamente no início do mandato e hoje tem aprovação recorde. Recentemente a administração adquiriu duas novas vans para o transporte de pacientes e já está em fase licitatória a compra de dois veículos maiores e traçados para substituírem as ambulâncias que atendem a população do complexo Santo Antônio.

As gestantes do município estão recebendo uma atenção especial, com a parceria do governo do estado a secretaria de saúde adquiriu um moderno aparelho de ultrassonografia, que está à disposição das futuras mamães.

“A administração municipal promoveu outras ações para melhorar o atendimento aos usuários, dentre elas, a capacitação dos servidores que leva um atendimento mais humanizado para todos. É possível fazer saúde pública com qualidade e respeito ao ser humano”, destacou o secretário Luiz Carlos.

De acordo com o prefeito Thalles, já está na conta do município os recursos para a construção da nova unidade de saúde para atender os moradores dos bairros: Nova Conquista, Nova Esperança l e ll, Nova Era e Indaiá Represa. “Foi uma promessa de campanha, em breve estaremos licitando e, após os tramites legais, daremos início a edificação do prédio”, enfatizou o chefe do executivo.