Natal Iluminado de Mundo Novo será aberto neste sábado, na Praça Oscar Zandavalli, com orquestra paranaense

O Natal Iluminado em Mundo Novo será aberto neste sábado (03), na Praça Oscar Zandavalli. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (29) pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Incotur) e pelo departamento de Cultura.

Na ocasião, além da apresentação da iluminação de natal na cidade, uma orquestra vinda de Palotina se apresentará, a partir das 20h00.

Almir Sater no dia 08 em Mundo Novo

No dia 08 (quinta-feira), se apresentará em Mundo Novo o cantor Almir Sater, na Praça Oscar Zandavalli. O evento faz parte do Natal Iluminado e terá a presença do renomado cantor sul-mato-grossense como atração.

A vinda de Almir Sater é uma parceria com a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (governo estadual) com o município.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo