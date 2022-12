Com arquibancadas lotadas, prefeitura de Itaquiraí reinaugura quadra da esportiva e dá início ao Campeonato de Futsal 2022

A administração “Cuidando da Nossa Gente”, que tem como pilotos o prefeito Thalles Tomazelli e o vice, Dr. Bruno, reinaugurou na noite desta terça-feira (29), e entregou para a população a nova quadra da Escola Jardim Primavera. O local passou por uma ampla reforma, recebendo pinturas, reparos na cobertura, novo calçamento, rede de proteção e iluminação de led.

Para reinaugurar, a secretaria de educação por meio do departamento de esportes, deu início ao campeonato de futsal 2022. Com centenas de torcedores vibrando a cada gol, as partidas reservaram uma noite de grandes emoções. “Investimos no esporte por que temos o objetivo de incentivar a prática desportiva e criar opções de lazer e entretenimento para a nossa gente”, comentou o prefeito Thalles.

Ao total, vinte times estarão disputando as quatro primeiras colocações e irão receber R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em premiações, além de medalhas e troféus. O artilheiro e o melhor goleiro também serão premiados.