Em Itaquiraí, Força Tática prende dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo

Na madrugada desta segunda-feira (14), a equipe da Força Tática do 12ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí, durante patrulhamento tático no município de Itaquiraí, realizou a prisão de dois indivíduos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Por volta das 00h40m, a equipe da Força Tática avistou um veículo Chevrolet Ônix, cor branca, sendo que seu condutor ao avistar a viatura policial empreender fuga acelerando até um lava-jato aonde ele adentrou a fim de se ocultar.

Diante da atitude suspeita a equipe da Força Tática realizou abordagem do veículo que era conduzido por Geovane, de 19 anos e que tinha como passageiro Felipe 28 anos.

Em uma busca pelo veículo, os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro uma Pistola Glock 380, com dois carregadores e 12 munições.

Questionados a respeito da pistola encontrada no veículo, os dois indivíduos disseram não possuir porte de armas. Segundo o registro policial, durante a abordagem Geovane e Felipe apresentaram comportamento extremamente agressivo, tentando se desvencilhar da guarnição policial por meio de empurrões, dizendo que não seriam presos.

Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos pela equipe da Força Tática para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, aonde foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: TánaMídia Naviraí