Prefeitura de Iguatemi abre inscrições em concurso com salários de até R$ 18 mil

A Prefeitura Municipal de Iguatemi, cidade localizada na região Sul do Estado, está com inscrições abertas de concurso público abertas para 116 vagas. Os salários oferecidos variam de R$ 1.263,33 a R$ 18.060,80. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, até o dia 30 de novembro, no site Ippec (Instituto de Pesquisa, Pós Graduação e Ensino de Cascavel).

A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor que varia de R$ 40 a R$ 120. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova escrita, prevista para ser aplicada no dia 11 de dezembro de 2022.

Para alguns cargos também haverá prova prática e prova de títulos, ambas previstas para o dia 7 de janeiro de 2023. As oportunidades são para candidatos alfabetizados, de nível fundamental, médio e superior. (Confira o edital aqui) .

