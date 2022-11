Prefeitura de Itaquiraí, governo do estado e governo federal, já entregaram mais de trinta implementos para os pequenos produtores

Em mais uma ação de apoio ao pequeno produtor, a administração do Prefeito Thalles Tomazelli e do Vice-prefeito, Dr. Bruno, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com a câmara municipal de vereadores, governo do estado e governo federal, já entregaram diversos implementos para as associações de agricultores familiares do município.

São tratores, ensiladerias, plantadeiras de milho e mandioca, pulverizadores, guinchos, carretas, entre outros equipamentos agrícolas que irão auxiliar os agricultores em todas as etapas dos cultivos, bem como na preparação do solo, no plantio e na colheita.

Com os novos maquinários, o pequeno produtor recebe um reforço a mais e tende a ter melhores resultados, uma vez que aumentando a produtividade beneficiará a qualidade no meio rural, contribuindo com a economia local. Somente na última semana cinco associações foram beneficiadas

“Estamos trabalhando em parceria com governo do estado, governo federal e câmara municipal para fortalecer e valorizar ainda mais o pequeno produtor, que trabalha incansavelmente para levar alimentos de qualidades a nossa mesa e contribui com o desenvolvimento do nosso município”, observou o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.