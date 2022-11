PREFEITURA de IGUATEMI DISPONIBILIZARÁ ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O “ENEM”

A prefeitura de Iguatemi, através da secretaria municipal de educação disponibilizará ônibus para o transporte dos candidatos a realizarem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM2022). A ação atende também uma solicitação da vereadora Rose Boscarioli e beneficia dezenas de pessoas que farão o exame no município de Itaquiraí nos próximos dias 13 e 20 de novembro.

As inscrições para o transporte acontecem entre os dias 04 e 10 deste mês na sede da Secretaria, onde o candidato deverá apresentar um documento com foto (se tiver), o CPF, o comprovante da inscrição com o número do cadastro e o local da prova.

De acordo com a secretária Luciane Rissoto, o ônibus deverá sair no dia 13 às 10h dos seguintes pontos: Escolas Salvador Nogueira, 8 de Maio e MAP. “Estamos também atendendo uma solicitação da vereadora Rose, fortalecendo a ação que já tínhamos em nossa programação de trabalho. Essa ajuda é de suma importância para todos os candidatos” disse a secretária. Ela também destacou que, se necessário, disponibilizará um segundo veículo de transporte coletivo para garantir com que todos tenham esse apoio da administração municipal.

Fonte: Anailton Batista – Prefeitura de Iguatemi