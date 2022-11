Soma de multas por bloqueios nas rodovias federais de MS chega a R$ 400 mil

Balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) aponta que, desde domingo (30), 69 multas foram aplicadas contra manifestantes que, intencionalmente, interditaram rodovias federais do Estado. A soma das multas é de aproximadamente R$ 404 mil. “A PRF MS autuou e continuará autuando veículos que causem interrupções da rodovia”, informou o Comando.

De acordo com o artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro, “usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela” rendem multa de R$ 5.860,60 para participantes e R$ 17.608 para os organizadores.

No domingo, após anúncio do resultado das eleições, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos do país. Em Mato Grosso do Sul, os bloqueios atingiram dezenas de trechos e muitos tiveram o trânsito interditado.

Diante das movimentações, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, determinou o total desbloqueio das estradas federais fechadas pelos manifestantes.

Pela decisão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e polícias militares estaduais foram incumbidos de cumprir a decisão e garantir total trânsito de veículos.

Decisão da Justiça Federal da 3ª Região também determinou o desbloqueio das vias federais no Estado.

Governo disse que PM vai liberar rodovias

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou na tarde desta terça-feira (1º) que adotará as medidas necessárias para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal) para desobstruir os bloqueios nas rodovias do Estado e também em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), onde há grupos em Campo Grande.

Ainda conforme a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), na primeira fase da operação, a Polícia Militar atuará para o cumprimento da decisão nas vias estaduais, e depois, poderá apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais.

“A ação obedecerá todos os protocolos operacionais exigidos, sobretudo o esgotamento da negociação para a saída voluntária dos manifestantes”, diz a nota.

A secretaria ainda disponibilizará, se necessário, apoio do Corpo de Bombeiros à PRF para auxiliar nas ações onde for preciso sua atuação.

Fonte: Midiamax