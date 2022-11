Itaquiraí encerra campanha Outubro Rosa com atendimentos às mulheres

O mês de outubro ficou marcado pelas diversas ações realizadas em todo o município. A campanha outubro rosa foi desenvolvida para chamar a atenção da mulher para os cuidados com a sua saúde. Durante os encontros as mulheres puderam participar de palestras, receber orientações e realizarem exames preventivos, como o autoexame da mama e a coleta de preventivo, que é o principal foco da campanha.

Para promover um atendimento especial voltado ao público feminino e priorizar, principalmente, as mulheres que trabalham durante o dia, a secretaria de saúde realizou os atendimentos na última semana até às 21h.

Já o encerramento, ocorreu na última sexta-feira, dia 28, na UBS, onde a secretaria de saúde reuniu centenas de mulheres que buscaram os atendimentos médicos, participaram de bate-papo com especialistas e puderam tirar as suas dúvidas. Para incentivar a procura pelos atendimentos, a administração municipal sorteou diversos brindes, dentre eles três smartphones.

Conforme o Prefeito, Thalles Tomazelli, os atendimentos são realizados durante todo o ano, mas no mês de outubro a saúde municipal busca intensificar as ações. “O grande objetivo dessa campanha é a mobilização em favor da vida, pois o outubro rosa já é marcado como o mês de promoção, prevenção e do cuidado da saúde da mulher. Aqui em Itaquiraí não é diferente, estamos levando os atendimentos e informações para todas as mulheres, tanto da zona urbana quanto na rural”, disse o Prefeito de Itaquiraí.

“Nós queremos chamar a atenção de todas as mulheres para tirarem um tempinho e façam o exame que é a coleta de preventivo, principal ação da nossa campanha. É claro que apesar de a campanha ter sido encerrada, as ações preventivas acontecem durante todo o ano. As mulheres precisam se prevenir”, enfatizou o Vice-prefeito, Dr. Bruno.

Fonte: Jornal do Conesul