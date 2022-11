Homem é morto e outras duas pessoas são feridas a tiros em frente a tabacaria

Um tiroteio na madrugada deste domingo (30), na cidade de Itaquiraí, deixou uma vítima fatal e outras duas feridas. O fato ocorreu em frente a uma tabacaria localizada na Avenida Mato Grosso, no Centro de Itaquiraí, aonde ocorria uma festa.

José Tiago Barbosa da Silva, 31 anos, foi morto com vários tiros e outras duas pessoas de 18 e 19 anos foram baleadas.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 2h30, a polícia foi informada de que havia uma pessoa morta e duas baleadas no hospital. O corpo de José Tiago foi encontrado caído no meio da rua em frente a tabacaria, crivado com vários tiros na região do tórax e barriga.

No local, testemunhas afirmaram que mais duas pessoas haviam sido baleadas e socorridas para o hospital do município. Na unidade de saúde, o plantonista disse que uma das vítimas tinha sido transferida para um hospital da cidade de Dourados e a outra estava em observação e não poderia receber visita naquele momento.

O motivo que do crime segue sendo investigado pela Polícia que realiza diligencias para identificar e localizar o autor ou atores do crime que foi registrado a princípio como homicídio simples.

Fonte: Jornal do Conesul