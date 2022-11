Itaquiraí trabalha firme para erradicação do Mosquito da Dengue

A Prefeitura de Itaquiraí, através de sua Gerência de Saúde, trabalha com afinco em toda a área territorial do município para acabar com o mosquito transmissor da dengue e, para tanto, continua desenvolvendo uma campanha a nível municipal com o slogan: “O mosquito da dengue adora chuva” fazendo através de uma ampla campanha com a distribuição de folhetos informativos para a sua população.

Segundo esse folheto “a temporada de chuvas forma pontos de água parada que acabam virando criadouros de mosquitos Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e febre Chikungunya, Ajude a Secretaria Municipal de Saúde de Itaquiraí a deixar nossa cidade livre de uma epidemia dessas graves doenças acabando com os pontos de água parada”, avisa este comunicado distribuído à todos os itaquiraienses.

Através desse folheto eles pedem ainda que os itaquiraienses: mantenha os terrenos baldios e quintais sempre limpos; Acondicione o lixo em sacos plásticos para a coleta; Não despeje entulhos nas calçadas ou canteiros; Cubra a caixa d´água; Recolha os pneus velhos e garrafas vazias para local coberto; e Troque a água das planteiras por areia molhada.

Essa campanha que é desenvolvida por toda a área territorial de Itaquiraí ainda tem um dizer que diz: “Ter uma cidade sem dengue só depende de você! Declare guerra ao mosquito”.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.