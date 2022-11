Mundo Novo se prepara para temporada de Verão com turismo

Mundo Novo se prepara para o a temporada de verão com alternativas para o turismo. Situada na fronteira com Guaíra – no oeste do Paraná – e com o Paraguai, o município tem cerca de 20 mil habitantes e uma boa estrutura para receber os visitantes.

Com cerca de dez hotéis (e mais quatro motéis) e uma boa gastronomia – formado por um pujante comércio noturno -, a cidade ainda conta com cobertura dos três principais operadores de celular e uma extensa rede fibra óptica.

Com parte do rio Paraná no município, Mundo Novo tem a oferta do Porto Isabel e da Prainha do Cascalho. No Porto, local com banheiros, lanchonetes, casas para alugar, parque infantil, atracadouros para o embarque e desembarque de barcos e jet skis e uma ampla área verde com sombra.

Na Prainha do Cascalho, o local passou por limpeza e ganha dois novos banheiros em novembro. O local conta com churrasqueiras e tem uma agradável área com sombras (árvores). Um projeto para construção de uma nova prainha – com acesso pavimentado até próximo a Ponte Ayrton Senna – caminha junto a Itaipu Binacional.

Mundo Novo ainda conta com o atrativo do turismo de compras, através de fronteira seca com Salto del Guairá (Py). A cota por pessoa está em U$ 500 dólares e o comércio vizinho conta com grandes lojas, como Shopping China, Queen Anne, LG Importados, Shopping Mapy…

40 anos do fim das Sete Quedas

Nos 40 anos da inundação do Salto das Sete Quedas, para a construção da hidrelétrica de Itaipu, do rio Paraná restou os passeios de barcos, pescaria, visita a Praia do Sol – uma prainha no meio do rio que no verão ‘se apresenta’ – e a deslumbrante vista da Ponte Ayrton Senna (3.600 m).

A Associação dos Artesãos de Mundo Novo ainda está produzindo materiais com o selo do município (souvenir), que tem centenas de hectares de lâmina d’água na piscicultura e conta com um frigorífico de peixe (Capital do Peixe).

Neste final de ano, o Natal Iluminado é outro atrativo. “Queremos o visitante de longe, mas também o turista regional. Pessoas que vem das cidades vizinhas curtirem à noite e o dia do nosso município. É uma ótima opção de final de semana”, apontou o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Incotur), Marcos Eustáquio.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.