ELEIÇÕES 2022

Deputado Federal – Marcos Pollon (PL): 103.111, Beto Pereira (PSDB): 97.872, Dr. Geraldo Resende (PSDB): 96.519, Vander Loubet (PT): 76.571, Camila Jara (PT): 56.552, Dagoberto (PSDB): 48.217, Dr. Luiz Ovando (PP): 45.491, Rodolfo Nogueira (PL): 41.773; Deputao Estadual – Mara Caseiro (PSDB): 49.512, Paulo Corrêa (PSDB): 49.184, Zeca Do Pt (PT): 47.193, Jamilson Name (PSDB): 43.435, Zé Teixeira (PSDB): 39.329, Lidio Lopes (Patriota): 32.412, Caravina (PSDB):31.952, Coronel David (PL): 31.480, Pedro Kemp (PT): 27.969, Lucas De Lima Do Amor Sem Fim (PDT): 26.575, Junior Mochi (MDB): 26.108, João Henrique (PL):25.914, Gerson Claro (PP): 25.839, Londres Machado (PP):25.691, Antonio Vaz (Republicanos):19.395, Rafael Tavares (PRTB):18.224, Renato Câmara (MDB): 17.756, Amarildo Cruz (PT):17.249, Neno Razuk (PL): 17.023, Marcio Fernandes (MDB): 16.111, Pedrossian Neto (PSD): 15.994, Lia Nogueira (PSDB): 15.155, Roberto Hashioka (União): 13.662, Professor Rinaldo Modesto (Podemos): 12.800. – Senador – Tereza Cristina (PP): 60,85%, Mandetta (União Brasil): 15,12%, Professor Thiago Botelho (PT): 13,07%, Juiz Odilon(PSD): 10,73%’.

Eleita Tereza Cristina, com 829.149 votos, um percebtual de 60,85 dos votos válidos.

Governador – O segundo turno será disputado por Eduardo Riedel e Capitão Contar no dia 30 de outubro. Capitão Contar fez 384.275 votos, o mais votado com 26,71% dos votos válidos; Edurado Riedel conseguiu a segunda colocação na disputa, com 25,16 dos votos válidos, obtendo 361.981 dos votos no Estado de MS.

Eleição para Presidente em MS: Bolsonaro venceu as eleições com 52,70% dos votos válidos, cuja votação foi de 794.206 votos; Lula fez 39,04% e a votação foi de 588.323 votos. A disputa continua no segundo tuno, no dia 30 de outubro.