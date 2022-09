Seleção do Exército em Mundo Novo deve apontar cerca de 30 jovens para 2ª etapa

O Exército Brasileiro está realizando a sua seleção anual em Mundo Novo nesta quarta-feira (28), no Conviver Daudt Conceição, sob o comando do capitão Stefano. Aproximadamente 300 jovens, acima de 18 anos, alistados na Junta Militar, são avaliados.

A seleção acontece na parte da manhã e da tarde. Se o número de escolhidos para a 2ª etapa for similar ao do ano passado, cerca de 30 jovens irão para Amambai. Normalmente, segundo o secretário da Junta, Henrique Soares, de 15 a 20 mundonovenses servem o Exército anualmente.

Importância de ficar em dia com o Exército e remuneração

Segundo Henrique, quem não se alistou e tem de 18 anos completo deve fazê-lo. O documento de reservista (para quem serviu) ou de CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação) é imprescindível para várias ações – como fazer uma faculdade, concurso público, tirar passaporte, título de eleitor, CPF ou ser registrado em uma empresa.

Pra quem quer ser incorporado, o período de servir o Exército, em Amambai, é de um ano, recebendo um salário mínimo. Se continuar, o salário aumenta para R$ 2,3 mil. Se for promovido a cabo: R$ 3 mil. Caso seja encaminhado para o destacamento de Mundo Novo ou Iguatemi – dentro do período de cinco anos em que o cidadão pode ficar no Exército sem passar no concurso para sargento – o salário vai para cerca de R$ 4mil.

Quem passar para a 2ª etapa deve realizar a nova avaliação em meados de fevereiro, em Amambai. Caso sejam aprovados, servem o Exército a partir de março, no mesmo município.