Policia Civil apreende adolescente de 17 anos acusado de tentativa de estupro contra criança de 03 anos

Na tarde de ontem (27), a Polícia Civil de Iguatemi apreendeu em flagrante delito um adolescente infrator pelo crime de Estupro de Vulnerável na forma Tentada.

Conforme registro do boletim de ocorrência, a Delegacia de Polícia Civil, foi informada por uma das servidoras do Abrigo Municipal de Iguatemi que o adolescente infrator J.C.F de 17 anos, teria tentado estuprar outra criança de 3 anos de idade, que está abrigada no mesmo local. O fato não foi consumando porque teve intervenção de uma das cuidadoras que adentrou o local, e encontrou o adolescente com as partes íntimas desnudas.

Diante da notícia e indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos, uma equipe de investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais), diligenciaram ao local e lograram êxito em encontrar o adolescente, sendo efetuada sua apreensão e conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi para providências cabíveis.

Na delegacia, o delegado responsável pelo caso representou pela Internação provisória do adolescente infrator com base no artigo 122, inciso II do ECA, estando o adolescente infrator a disposição do Poder Judiciário local.

A Polícia Civil de Iguatemi comunica que Denúncias Anônimas podem ser realizadas pelo telefone/WhatsApp (67) 3471-1073.

Fonte: Midiamax