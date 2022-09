A CAPELA MORTUÁRIA ESTÁ SENDO REFORMADA EM IGUATEMI

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma assinou Ordem de Serviço para início das obras de reforma da capela mortuária do município e as obras já se encontram em pleno andamento.

Com investimentos de recursos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social, a valor contempla com 229 Mil reais em uma completa reforma, readequação, melhorias no revestimento do piso, banheiros, cozinha, parte elétrica e hidráulica.

A obra é de responsabilidade da secretaria municipal de assistência social, sob o comando da secretária e primeira dama Cecília Welter Ledesma.

“Desde que assumimos a administração as reclamações eram constantes e isso nos foi solicitado pela população. Por isso, fizemos um planejamento financeiro que nos possibilitou esta importante obra para que a população possa contar com um local mais confortável para os familiares durante velórios de seus entes queridos”, disse o prefeito

A construtora vencedora do certame licitatório (Construtora e Metalúrgica J.W LTDA), é sediada no município, o que tem proporcionado o aquecimento da economia local.

Fonte: Anailton Batista