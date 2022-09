Naviraí abre inscrições para o 4º Torneio de Pesca do Rio Amambai

A Prefeitura de Naviraí – por intermédio da Gerência de Desenvolvimento Econômico (GEDEC) e Fundação Cultural – realiza no dia 16 de outubro, o 4º Torneio de Pesca do Rio Amambai, que conta com apoio do Rotary Club Naviraí e Usina Rio Amambai Agroenergia. As inscrições estão abertas e irão até o dia 13 de outubro, limitadas a 70 barcos (70 duplas).

Haverá show com a dupla Alex e Yvan e premiação de R$ 1.000,00 (Um mil reais) ao 1º colocado; R$ 700,00 (Setecentos reais) ao 2º colocado e R$ 500,00 (Quinhentos reais) ao 3º colocado, nas categorias de maior peixe de escama e maior peixe de couro. O evento será realizado de acordo com a legislação vigente.

As inscrições podem ser feitas na GEDEC (localizada na Avenida Campo Grande, nº 66, centro) ou na JHF Assessoria Digital, situada na Avenida Campo Grande, nº 113, centro. O valor da inscrição será de R$ 150,00 por embarcação.

Os pescadores inscritos irão concorrer a 01 barco de alumínio de 06 metros borda alta, 01 carretinha para transporte de barco, 01 motor elétrico e outros brindes.

PESCA MIRIM

Uma das novidades do evento será o Torneio de Pesca Mirim, para crianças de 06 a 10 anos de idade. As inscrições são limitadas a 30 participantes.

Fonte: Júnior Lopes – Ascom Prefeitura de Naviraí.