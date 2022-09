Terremoto de magnitude 4.3 é registrado no Paraguai nesta quarta-feira

m terremoto foi registrado na tarde desta quarta-feira (28) no Paraguai e também no Chile. O epicentro aconteceu na Colônia César Barrientos, distante 474 km da fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme o jornal ABC Digital, o tremor atingiu a magnitude 4.3 na escala Richter, com dados do Departamento de Sismologia da UNA (Universidade Nacional de Asunción). O abalo sísmico durou cerca de 3 segundos.

“No Paraguai quase não temos terremotos. São de pouquinha intensidade, que não se sente. Mas há uma hora nós sentimos muito bem. Que medo”, publicou uma paraguaia nas redes sociais. “Leve tremor há 53 minutos de magnitud 4.4 na cordilheira do PARAGUAI, mas se sentiu em Asunción e San Lorenzo”.

Fonte: Midiamax