Corpo de menina desaparecida é encontrado no Rio Paraná, em Guaíra

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta terça-feira (27) o corpo de uma adolescente que estava desaparecida em Guaíra.

Conforme a Polícia, a menina desapareceu na manhã de segunda-feira, quando saiu para ir ao colégio. O último lugar que ela teria sido vista foi caminhando, próximo a rodoviária.

A família registrou o Boletim de de desaparecimento na Delegacia de Polícia Civil na tarde de ontem e, no final da tarde, a mochila, casaco e celular da adolescente de 15 anos foram localizados por um pescador, nas imediações do Centro Náutico Marinas.

A localização dos bens da adolescente direcionaram as buscas para o Rio Paraná. Hoje, a Guarda Municipal, Bombeiros, familiares e a Marinha realizaram buscas e o corpo foi encontrado por mergulhadores.

Segundo os Bombeiros, o corpo da adolescente estava submerso nas águas em um local à 12 metros da margem, em uma profundidade de pouco mais de dois metros.

O IML foi acionado para recolher o corpo da vítima e posterior liberação aos atos fúnebres. A Criminalística e a Polícia Civil também foram acionados para comparecer no local e seguir com as investigações.

Fonte: Ponto da Notícia