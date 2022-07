Polícia Civil prende homem que usava bar como “Ponto de Venda de Drogas”

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, prendeu ontem um homem de 46 anos, identificado como Edson Lourenço da Silva, de 46 anos, conhecido como “Kadelão”, acusado do crime de tráfico de drogas.

Na manhã de ontem após denúncias de que em um bar localizado no bairro Jardim Tarumã, estava funcionando também como um ponto dendê de drogas “boca de fumo”, a equipe de policiais do SIG, foram até o local onde foram recebidos por Kadelão.

Durante vistoria pelo bar, a equipe do SIG localizou escondida dentro do forro do banheiro do imóvel, uma sacola de plástico contendo em seu interior 01 tablete de maconha, pesando 850 gramas, uma porção da mesma droga, pesando 27,2 gramas, além de uma outra embalagem contendo 28 pedras de crack que pesaram 6,2 gramas.

Parte das drogas já estavam embaladas individualmente, devidamente preparadas para venda.

No local ainda foi apreendido em posse de Kadelão um aparelho celular e a quantia de R$328,00 em dinheiro, que segundo a polícia seria provavelmente obtido com a venda do entorpecente.

Diante dos fatos, Kadelão recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela equipe do SIG para o 1ª DP, aonde ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul