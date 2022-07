Recuperação estradas leva melhorias para assentamentos em Itaquiraí

Uma grande ação de recuperação das estradas rurais está acontecendo em Itaquiraí. A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do Vice-prefeito, Dr. Bruno Bogoni, vem atuando de maneira exemplar. Nos últimos dias, deu-se início um grande programa para recuperação das estradas vicinais. São várias frentes de trabalho que estão atuando na região do complexo Santo Antônio e outra no Indaiá. Os trabalhos consistem em levantamento, nivelamento, patrolamento e escoamento de água.

De acordo com o prefeito Thalles, toda elaboração do cronograma foi desenvolvida após vistorias técnicas nos locais onde os problemas são frequentes. Esse trabalho de manutenção das nossas estradas, será levado para todos pontos que necessitam de reparos. É uma parceria que firmamos com o Governador Reinaldo e com o então secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, que nos garantiu, enquanto esteve à frente da SEINFRA, R$ 6 milhões, para investirmos nas nossas estradas ”, observou o prefeito de Itaquiraí.

“É uma grande ação que chegará em todos os assentamentos. Estamos intensificando os trabalhos e dando mais dignidade para quem usa as nossas estradas rurais. É um trabalho demorado, porem de qualidade. É nosso dever garantir a segurança e a boa trafegabilidade nas estradas do município. Para que possamos realizar o levantamento das estradas, peço que os produtores colaborem quanto a retirada das cercas, somente assim conseguiremos levar esse modelo de trabalho para os locais onde são necessárias estas melhorias”, disse Thalles.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.