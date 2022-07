Paraguaios atravessam a fronteira para abastecer no Brasil após queda no valor da gasolina

Se até pouco tempo eram os motoristas brasileiros que cruzavam a fronteira com Paraguai para encher o tanque em postos em Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil, agora o movimento é contrário. São os motoristas paraguaios que vêm para Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, para abastecer.

Em 20 de julho a Petrobras reduziu o preço da gasolina vendida as distribuidoras. O valor do litro passou de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. Mesmo com a queda, o valor da gasolina está cerca de R$ 1,17 mais alto do que há um ano. Veja mais abaixo.

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado nesta segunda-feira (25), o preço da gasolina no Paraná – entre os dias 17 e 23 julho – ficou em R$ 5,78. Em Foz do Iguaçu, o valor está em R$ 5,90.

Para o auxiliar de produção e morador de Cidade do Leste Darles Cardozo, o passeio com a família em Foz do Iguaçu foi um convite para voltar para casa com o tanque do carro cheio e economizando cerca de 2 mil e quinhentos guaranis por litro, o equivalente a quase R$ 2 de acordo com o câmbio desta segunda.

“O preço está bom, é muito barato aqui. Tem muita diferença nos preços. […] Diferença de mais ou menos uns dois mil e quinhentos guaranis. […]. Agora somos nós que viemos para cá para abastecer,” afirmou o trabalhador.

Valor acima de 2021

Mesmo com valores mais baixos, o preço médio da gasolina no Brasil permanece com valor acima do praticado no mesmo período de 2021.

O preço do litro ainda está, em média, R$ 1,17 mais carro que em comparação ao ano passado.

Esta foi a primeira queda desde dezembro de 2021. As outras quedas no preço ocorreram por causa da redução de alíquota de impostos federais e estaduais.

No Paraná, a redução na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina foi anunciada em 1º de julho, passando de 29% para 18%.

A medida atendeu a lei complementar 194/22, que limitou a cobrança de ICMS de combustíveis e também de energia elétrica, comunicações e transporte coletivo à alíquota aplicada às mercadorias em geral.

Na prática, o litro da gasolina teve queda entre R$ 0,50 e R$ 0,60, de acordo com o Governo do estado.

Fonte: Ponto da Notícia