Após assalto, PM recupera moto de trabalhador em Guaíra

Na noite de ontem (24), o entregador de uma lanchonete localizada na avenida Mate Laranjeiras, região central de Guaíra saiu com a motocicleta Honda/Cg 125 Today, cor vermelha, para fazer entregas, porém quando estava no Bairro Parque Hortência, Rua Victoria Bitencourt Gomes, proximidades do campo de futebol, foi surpreendido por dois homens, um deles, armado, que deu voz de assalto.

Os elementos levaram a motocicleta e a bolsa térmica contendo uma maquininha de cartões credito/débito, marca Stone.

A PM foi chamada e localizou a moto ainda no Bairro Parque Hortência, estava devidamente estacionada e com a chave na ignição.

Os policiais realizaram buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

Fonte: Ponto da Notícia