Naviraí e mais 09 cidades de Mato Grosso do Sul concentram 57,11% dos eleitores em 2022

Mato Grosso do Sul tem 10 cidades que concentram 57,11% dos eleitores, segundo apontam as estatísticas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgadas nesta semana. Campo Grande, a capital do Estado, lidera a lista com 639,8 mil pessoas aptas a votar. Confira a lista:

1ª Campo Grande 639.873

2ª Dourados 169.042

3ª Três Lagoas 88.165

4ª Corumbá 70.963

5ª Ponta Porã 70.278

6ª Naviraí 36.937

7ª Aquidauana 35.880

8ª Nova Andradina 34.908

9ª Sidrolândia 33.114

10ª Paranaíba 31.288

Eleitores em MS

Mato Grosso do Sul tem 1.996.510 de eleitores, ou seja, pessoas aptas a votar em 2022, um total de 118.528 eleitores a mais que em 2018, segundo divulgou o TSE. A maioria tem entre 21 e 24 anos.

A maioria dos aptos a votar, 25,69%, tem o ensino fundamental incompleto. 1.557.333 têm biometria e 22%, ou seja, 439.177, não a cadastraram.

São 38 municípios com biometria e 41 em sistema híbrido. 52% são mulheres e 491 estão com o nome social cadastrado para a votação. 55% dos eleitores são solteiros e, em segundo lugar, aparecem os casados, com 35% do total.

São 49 zonas eleitorais no Estado todo, com 1.027 locais de votação e 7.137 seções eleitorais. Dessas, 2.584 têm acessibilidade.

Fonte: Midiamax