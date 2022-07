Prefeito Paulo Franjotti, vice Gabriel e demais autoridades participam de entrega de obras nas aldeias Porto Lindo e Yvy Katu

O Prefeito de Japorã Paulo Cesár Franjotti, juntamente do vice Gabriel Klasman, dos vereadores Ana Cristina Teodoro, Vinicius Meira, Walter J Silva , Willian Sutil dos Santos, Dorival Velasques, o Cacique Roberto Carlos e demais autoridades presentes, prestigiaram na quarta-feira (13/07) a entrega de obras realizadas pela Administração Municipal de Japorã.

As obras foram realizadas nas Aldeias Porto Lindo e Yvy Katu, sendo entregues as seguintes obras:

Reforma e ampliação do Escritório na Capitania.

Reforma e ampliação do Posto de Saúde Gerson Alonso (em homenagem ao agente de saúde) na região conhecida como Posto II.

Entrega de um Posto de Saúde na Yvy Katu.

As obras entregues na quarta-feira foram realizadas com recursos próprios do município comprovando a eficiência da gestão municipal comandada pelo prefeito Paulo Franjotti e pelo vice-prefeito Gabriel Klasman.

Fonte: Jornal do Conesul