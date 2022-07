Força Tática e Nepon apreendem caminhão, lancha e 400 caixas de cigarros paraguaios no Rio Iguatemi em Japorã

Na madrugada de ontem (16), a equipe da Força Tática do 12ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí juntamente com a equipe do NEPON da Polícia Federal de Guaíra, apreenderam um caminhão, uma lancha e 400 caixas de cigarros de origens paraguaia.

Durante trabalho conjunto no âmbito da Operação Hórus, as equipes em patrulhamento pela região do município da cidade de Japorã, avistaram luzes em uma estrada vicinal que acesso ao Rio Iguatemi.

Por se tratar de um local frequentado por uma organização criminosa que faz o contrabando/tráfico de cigarros e drogas na região, as equipes policiais prontamente foram averiguar do que se tratava e ao desembarcarem das viaturas se depararam com aproximadamente 15 pessoas que estavam fazendo o transbordo de caixas de cigarros que estavam em um caminhão, colocando-as em lanchas que estavam atracadas na barranca do rio.

Ao avistaram os policiais, pessoas que estavam em duas caminhonetes, aceleraram em direção das equipes, ameaçando a vida dos integrantes policial, foram obrigados a realizar disparos de arma de fogo no intuito de salvaguardar suas integridades físicas.

Neste momento, as pessoas que realizavam os transbordos das caixas de cigarros embrenharam fuga adentrando em meio de uma mata.

No local as equipes policiais apreenderam um caminhão que após checagem foi constado que era produto de roubo na cidade de Cascavel/PR. O caminhão estava carregado com 400 caixas de cigarro de origem paraguaia. Também foi realizada a apreensão de uma lancha de fabricação artesanal com motor de popa Yamaha 200HP.

O caminhão, lancha e cigarros foram apreendidos e encaminhados para a sede do NEPOM da cidade de Guaíra para as providências necessárias.

Fonte: TánaMídia Naviraí