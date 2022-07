Jovem morre ao bater de moto em caminhão parado

Um acidente de trânsito no começo da manhã desta quinta-feira (14), em Naviraí, deixou como vitima fatal o jovem Eric Henrique Ricco Eneias de 23 anos.

O acidente aconteceu por voltas as 5h30m, Rua Maringá, no bairro Cidade Jardim. Eric conduzia uma moto Honda de cor azul, quando por motivos que ainda serão apurados, veio a bater violentamente contra a parte traseira de um caminhão caçamba que estava estacionado devidamente na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegaram ao local encontraram Eric caído no chão, inconsciente, sem o capacete, com fratura exposta no membro inferior direito e possível traumatismo craniano.

Segundo os bombeiros ele não apresentava respiração ou pulso. Ele foi colocado na viatura de resgate onde os bombeiros passaram a realizar manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) com auxílio do desfibrilador enquanto era transportando para o Hospital Municipal, aonde foi constado que Eric já estava sem vida.

O caso foi registrado como acidente trânsito com vitima fatal provocado pela própria vitima.

Fonte: TanaMídia Naviraí