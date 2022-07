Corpo de Bombeiros atende ocorrência de incêndio em residência no município de Naviraí

Os integrantes do Corpo de Bombeiros do quartel de Naviraí tiveram trabalho na noite desta quarta-feira (13) após as 22 horas, quando foram informados, via telefone 193, de que estava acontecendo incêndio em uma residência localizada na Rua Fortaleza, próximo ao número 800. Rapidamente, uma guarnição de Bombeiros Militar se deslocou para o referido endereço onde verificou a seguinte situação: incêndio em residência de madeira, em cujo local não havia moradores e possíveis vítimas e o fogo já havia destruído grande parte da estrutura da referida casa.

Segundo os militares que atenderam a este chamamento, de imediato foi iniciado o trabalho de combate às chamas, extinguindo, rapidamente, o fogo e preservando as casas existentes ao lado da casa sinistrada, também edificadas de madeira, podendo vir a pegar fogo com maior facilidade devido as altas temperaturas oriundas do incêndio.

Após combaterem as chamas e terminar com o fogo, os bombeiros deixaram o local em segurança e retornaram ao quartel da Avenida Amambai.

As causas do incêndio ficaram para apurar posteriormente.

