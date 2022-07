Obra para pavimentação asfáltica na Avenida Manoel Mendes e João Soares será iniciada na próxima semana

Na tarde da última terça-feira (12), o prefeito Valdomiro Sobrinho e o secretário municipal de Infraestrutura Waldemar Marinho receberam o proprietário da Sotram Construtora, Luiz de Souza, acompanhado do seu engenheiro Thiago Foltran.

Presença também do arquiteto Renato do Amaral, da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos). Todos visitaram os dois locais que receberão pavimentação asfáltica: Avenida Manoel Mendes (bairro Berneck) e Estrada João Soares (ligando o bairro Fleck ao Parque Industrial I).

De acordo com os técnicos da Sotram, a placa de lançamento da obra será colocada na Avenida Manoel Mendes e trabalho de drenagem já irá iniciar na próxima semana. Serão de 300 a 400 tubos instalados no local. A área do asfalto será de 12.200 metros com pista dupla.

Já na Estrada João Soares, com 9.706 de extensão, serão construídas bocas de lobo e bacias de contribuição para drenar a água.

A obra foi licitada no valor de R$ 4.100.714,39. O investimento foi destinado pelo programa do Estado do Mato Grosso do Sul, Governo Presente.