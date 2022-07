Gestor de Educação Ambiental de Mundo Novo participou de visita técnica na região lindeira na última semana

Na última semana, o coordenador de Programas e Projetos da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e gestor ambiental representando os lindeiros, Thiago Couto, esteve em Santa Helena na última semana em uma visita técnica.

Os gestores de 15 municípios da região Oeste do Paraná e do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul), realizaram oito visitas em eixos temáticos diferentes.

O intuito do encontro foi conhecer praticas conservacionistas, como, conservação de solo, readequação de estradas e recuperação de nascentes.

Outro destaque foi a eficiência energética, com visita a uma propriedade modelo na instalação de biodigestores e energia fotovoltaica. A programação seguiu também para os municípios de Missau e Itaipulândia.

Ao todo serão oito visitas técnicas regionais até julho de 2023. O Convênio Linha Ecológica é uma parceria entre a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao lago de Itapu.