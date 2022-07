Campanha de combate ao feminicídio leva orientações as mulheres itaquiraienses

A prefeitura de Itaquiraí por meio da Coordenadoria da Mulher em parceria com o NASF, Polícia Militar e Conselho dos Direitos da Mulher (CDM), lançou no mês de junho, a Campanha de Combate ao feminicídio em Itaquiraí. A ação busca coibir a violência praticada contra a mulher, nas diferentes formas como se apresenta hoje, no Brasil e no mundo, em especial é aquela que ocorre no ambiente doméstico e familiar.

O feminicídio é o assassinato de mulheres e acontece pelo simples fato da vítima ser mulher. Entre os diversos motivos estão; o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro.

De acordo com a coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, Lucy Zampiva, Muitas vezes, a mulher tem medo de denunciar o agressor, pelo motivo de não ter família, não ter para onde ir, não ter como se sustentar sozinha ou por medo mesmo. “Isso não pode acontecer, hoje temos repartições públicas que trabalham para prestar amparo a estas mulheres. Se você, mulher, está sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica, dentre outras tantas formas de violência, faça a denúncia para a Policia Militar, Civil ou através do disk 180”, pontou Lucy.

Segundo o prefeito Thalles: “O combate ao feminicídio é um dever de todo cidadão. É com essa intenção que estamos levando informações para a nossa comunidade. A violência contra a mulher precisa ser denunciada e o autor penalizado com muita rigidez. Queremos conscientizar as mulheres itaquiraienses sobre a sua valorização, para que as mesmas não sofram caladas. Qualquer tipo de agressão deve chegar as autoridades policias do nosso município, para que os agressores sejam punidos. Não se cale, denuncie”, explanou o prefeito de Itaquiraí.