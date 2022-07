Polícia Militar Ambiental autua infrator em R$ 11 mil por transporte irregular de óleo diesel

Um caminhão com placas de Curitiba (PR), foi abordado no município de Naviraí, com uma carga de óleo diesel irregular. Durante bloqueio da Polícia Militar Ambiental na noite de ontem (07), na rodovia MS 141. Os Policiais abordaram o veículo carregado o produto perigoso que era transportado, sem a licença ambiental.

Durante a vistoria, a equipe verificou que o caminhão transportava ilegalmente uma carga com 7.400 litros de óleo diesel (substância perigosa) distribuídos em sete tambores. Conforme relato do motorista do caminhão, a carga de óleo diesel seria entregue em uma propriedade localizada no município Naviraí, para ser usado em tratores e caminhões de uma plantação de cana-de-açúcar.

O proprietário da carga, um homem de 58 anos, compareceu ao local da abordagem, e foi encaminhado para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, juntamente com o material apreendido. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 11.100,00. Ele poderá responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso.

Fonte: TanaMídia Naviraí