Jovem de MS foi presa três anos após viajar ao CE onde matou o próprio filho recém-nascido

Presa em 24 de junho deste ano em Eldorado, a 440 quilômetros de Campo Grande, jovem de 22 anos responde no Ceará pelo assassinato do próprio filho. O crime aconteceu em 2019, quando ela viajou até Fortaleza (CE) e teve o bebê, que matou asfixiado.

As investigações por parte da Polícia Civil do Ceará duraram aproximadamente três anos, até que a jovem fosse localizada. Ela foi presa no dia 24 e denunciada pelo MPCE (Ministério Público do Ceará) no dia 29, quando foi feito pedido para manutenção da prisão da acusada.

Conforme o site Diário do Nordeste, a jovem viajou de Mato Grosso do Sul para Fortaleza (CE), onde se hospedou em uma pousada na Praia do Futuro. Ela deu à luz e acabou matando o bebê recém-nascido asfixiado, deixando o corpo nas proximidades da pousada.

A Perícia identificou na época que a criança nasceu com vida e foi assassinada por sufocamento. Testemunhas ainda chegaram a ouvir o bebê chorar naquela madrugada do dia 29 de agosto de 2019. O parto teria acontecido no quarto da pousada e, depois, a jovem saiu com o bebê já morto enrolado em um pano, o deixando na Avenida Zezé Diogo.

Jovem disse que não sabia da gravidez

Após a prisão, a jovem teria dito que não sabia da gravidez até entrar em trabalho de parto. “As coisas aconteceram muito rápido e o bebê somente saiu”, disse no depoimento. Ela ainda alegou que teve um surto com o ocorrido e que o bebê não tinha chorado, afirmando eu o enrolou em um vestido e o deixou no terreno baldio.

