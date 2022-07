Itaquiraí leva capacitação a produtores familiares do município

A Prefeitura de Itaquiraí, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, numa parceria firmada com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), vem realizando um grande trabalho de apoio aos pequenos produtores da chamada agricultura familiar, no tocante ao plantio, adubação e produção de silagem. Nos dias 28 e 29 de junho, no P.A. Sul Bonito, na propriedade do produtor Elvis Lene, aconteceu mais um encontro de produtores familiares da região.

Os pequenos agricultores estão recebendo além do apoio técnico, auxilio com o manejo e preparação do solo. O trabalho busca manter a boa qualidade do milho e outras culturas para que os pequenos produtores possam garantir o alimento dos animais nos períodos de escassez.

De acordo com o secretário Ricardinho, a prefeitura oferece através do sistema de agendamento, maquinários aos pequenos produtores garantindo que, com o apoio da administração municipal, a produtividade não seja comprometida por falta de infraestrutura.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.