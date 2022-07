Novo Mundo Alimentos inicia obra de sua indústria em Mundo Novo

Na última sexta-feira (01), a coordenadoria de Estradas e Rodagens de Mundo Novo iniciou o trabalho de terraplenagem no terreno onde será construída a indústria Novo Mundo Alimentos.

O espaço localiza-se a margens da BR-163, ao lado do Posto Tio Sam, com 100 mil m² – totalizando quatro alqueires de terra. No local será construído um barracão de 160×70 e estacionamento.

No ano de 2021, foi realizada a aprovação da doação do terreno pelo Poder Legislativo. No primeiro semestre do mesmo ano, o prefeito Valdomiro Sobrinho firmou uma parceria com o secretário do governo do estado, Jaime Verruk, em um investimento de R$1.200.265,20, em incentivo à empresa. São R$ 968 mil do governo do estado e R$ 232 mil do governo municipal.

A obra terá um ano e meio de duração, segundo o encarregado da obra, Edison Ferreira, podendo gerar até 600 empregos diretos em cinco anos. Ele ainda citou que precisará de mais pedreiros e serventes em torno de 30 dias.

De acordo com o secretário de Indústria e Comércio, Marcos Eustáquio, no estado de MS, a unidade da Novo Mundo Alimentos em Mundo Novo será a primeira instalação. A corporação trabalhará com a industrialização de arroz, feijão, derivados de milho, mandioca, azeitona, mix de cereais etc..

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.