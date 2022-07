Mundo Novo libera recursos para asfalto no Vila Nova e Universitário

O prefeito de Mundo Novo Valdomiro Sobrinho, anunciou nesta sexta-feira (1º) pela manhã que mais uma obra em parceria com o governo federal está autorizada para começar. A pavimentação asfáltica acontecerá em quatro ruas, uma no Universitário e três na Vila Nova (emenda do deputado Fábio Trad).

A ordem de serviço só foi possível após o depósito do recurso do convênio na conta da Caixa Econômica Federal, por parte da União. A obra custa R$ 372 mil. São R$ 345.665,00 do governo federal e R$ 26.614,06 do Governo de Mundo Novo.

Duas quadras na Rua Guarani e uma na Rua Carlos Gomes serão pavimentadas – todas na Vila Nova. No Universitário, a Travessa Leonardo Waloszek (atrás do ‘Posto de Saúde’). A Sotran é a empresa responsável pela obra (venceu a licitação).

DUAS OBRAS TERÃO QUE AGUARDAR A ELEIÇÃO

Das quatro obras licitadas que aguardava depósito do governo federal duas foram comtempladas: a do asfalto para o Conjunto Raio de Sol (Berneck) – de R$ 394.779,48, – e da matéria acima (Vila Nova/Universitário).

Duas terão que aguardar o período eleitoral: reforma do Centro Conviver e asfalto para o bairro Copagril. A primeira é uma emenda do então deputado federal Geraldo Resende e a segunda obra é de emenda da senadora Simone Tebet.

Os dois convênios de maior valor não tiveram o recurso depositado: R$ 637.786,91 (Conviver) e R$ 1.205.914,84 (Copagril). Na do Conviver, são R$ 477.500,00 da União e R$ 160.786,91 do município. Já na obra para o Alto Copagril, R$ 955 mil da União e R$ 250.914,84 do município.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo).