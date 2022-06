SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTREGA 130 COBERTORES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NA COMUNIDADE PIELYTO KUÊ

A Secretaria Municipal de Assistência Social/Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, com objetivo de garantir a segurança alimentar das famílias da comunidade Pielyto Kuê realizou na manhã da terça-feira (14), a entrega de vários Produtos Alimentícios. Os Produtos, foram adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, e Secretária Municipal da Assistência Social Cecília Welter Ledesma e a Coordenadora do CRAS, Márcia Campos Souza, participaram diretamente da ação.

Foram entregues um total de 130 cobertores beneficiando 65 famílias indígenas. Além dos cobertores de excelente qualidade, a assistência social distribuiu: mandioca, doces, bolachas, pão caseiro e frangos. Também, foi organizado um bazar com diversos tipos de roupas masculinas, femininas e infantis, para que os membros da comunidade escolhessem.

“Nossa Secretaria vem trabalhando para atender e dar apoio para as famílias da comunidade. Estive em Campo Grande solicitando ao governo do estado, que viabilize Cestas Básicas e, também, a inclusão das famílias desta comunidade no programa “Mais Social”. Estamos dando total atenção para a Pielyto Kuê e em breve traremos mais coisas boas para todos vocês. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos”, falou a Secretária Social Cecília.

Fonte: Kidão – Prefeitura de Iguatemi