Prefeitura de Itaquiraí tem apoiado a pratica de diversos esportes no município

A administração do Prefeito Thalles Tomazelli e do Vice-prefeito, Dr. Bruno está buscando incentivar a prática de vários esportes no município. No último final de semana pôde-se notar atividades esportivas no Estádio Carminatão, Kartódromo e Prova de Laço. A prefeitura de Itaquiraí trabalha também para apoiar e dar suporte para as mais diversas modalidades esportivas que tenham representatividade dentro do município.

A pista de Kart está passando por uma revitalização que, após concluída trará competições a nível estadual, trazendo diversos competidores de outros municípios e contribuindo para aquecer a economia municipal. As competições de laço, também vem recebendo incentivo da administração municipal. Recentemente o prefeito Thalles esteve reunido com representes de times da zona rural para organizar o Campeonato Interglebas 2022.

Às segundas-feiras, na quadra esportiva da Escola Municipal Jardim Primavera, a partir das 18h, a população tem a oportunidade de participar do Projeto Balança Itaquiraí, que leva aulas de zumba e muita ginástica aos presentes.

O apoio da Administração Municipal para as diversas modalidades esportivas se reflete não só na realização dos eventos promovidos pela secretaria de educação, mas, também, pelo apoio incondicional a eventos organizados por outras instituições como vem acontecendo ao longo desses um ano e seis meses de governo. O objetivo é continuar apoiando as modalidades.

O prefeito Thalles anunciou recentemente junto ao governo do estado, a construção do Ginásio Poliesportivo e uma quadra de grama sintética, que já está sendo construída ao lado do CEI Pica-Pau Amarelo.

“A nossa administração e aberta a toda população itaquiraiense, o gabinete da prefeitura é aberto para todos. Queremos continuar apoiando e ouvindo as demandas dessa galera do esporte. Estamos viabilizando e em breve iremos anunciar medidas de apoio aos nossos ciclistas, que sempre estão se deslocando para outros municípios participando de competições e conquistando pódios. É muito bom vermos a sociedade envolvida e sabemos que juntos iremos melhorando o esporte em nossa cidade”, disse Thalles.