Carro carregado com maconha se envolve em colisão frontal, em Guaíra

Um carro carregado com maconha se envolveu em um acidente de trânsito por volta das 10h00 de terça-feira (14), na Rua Alberto Waldow, em Guaíra.

Conforme a Polícia Militar, o veículo Hyundai/Azera, com placas de São Paulo, colidiu frontalmente com um GM/Celta, de Guaíra. Ambos veículos ficaram danificados com o acidente.

O condutor do Celta ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico na UPA de Guaíra.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o condutor do Azera já havia se evadido. Ao verificarem o carro, os policiais constataram que o mesmo estava completamente carregado com maconha, que totalizou 720 kg.

A droga e o Azera foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal.

