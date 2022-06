Mundo Novo assina convênio com a Itaipu em valor superior a R$ 5 milhões e terá que investir mais de R$ 1 milhão em dois anos

O Governo de Mundo Novo e a Itaipu Binacional assinaram um convênio no valor de R$ 5.475.240,00. Ele está válido desde o último dia nove e tem duração de dois anos para ser executado.

Deste valor, são R$ 4.371.020 da Itaipu e R$ 1.104.220,00 do município. O Executivo deve enviar um pedido de abertura de crédito suplementar ao Legislativo. Se aprovado, a secretaria de Administração, através do departamento de Licitação, já poderá iniciar as ações para liberar os serviços.

O convênio prevê um caminhão para a Coleta de Lixo Comum e um para a Coleta Seletiva, em quase um milhão de reais em investimento. Outro destaque é a viabilização de um Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica (Energia Solar), no valor de R$ 607.500,00.

Outro investimento vultoso será na antiga UPL, que terá investimento na sua infraestrutura, incluindo o muramento do local de aterro sanitário/transbordo, em valor superior a R$ 600 mil.

A Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) continuará sendo reforçada, com: Balança de Caminhão(R$ 58 mil); Caçamba Rol On/Of (R$ 64 mil); apoio à Associação (R$ 58 mil); empilhadeira (R$ 152 mil); descascador de fios (R$ 29 mil); e PEV (Ponto de Entrega Voluntária de Resíduo) – R$ 15.840,00.

Apoio aos produtores continua garantido, com quase R$ 2 milhões em cascalhamento, adequação de estradas e estabilização do leito de estradas – a começar pela Estrada Gazin e continuar pelo Jatinho. Soma-se a conservação de solo (curvas de nível) liberada para todas as regiões do município.